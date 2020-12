Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Donnerstag zwölf Stunden nach einem vermissten Landauer gesucht, bevor er lebend in der Stadt entdeckt wurde. Mit 70 Leuten waren Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW im Einsatz. Auch elf Suchhunde, drei Drohnen und ein Polizeihubschrauber waren unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 78-jähriger, an Demenz erkrankter Mann hatte am Nachmittag unbemerkt die Wohnung verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt, weshalb gegen 16.30 Uhr die Polizei verständigt worden war. Über die Nacht wurde die Suche durch Polizeikräfte aufrechterhalten. Eine Streife entdeckte den alten Mann gegen 4.30 Uhr im Stadtgebiet. Er war unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.