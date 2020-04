Die Polizei sucht derzeit mit Hunden und einem Hubschrauber nach einem jungen Mann aus der Südpfalz. Der 30-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Landauer Kripo am Donnerstag auf Anfrage. Der Mann wird seit Mittwochabend, 21 Uhr, vermisst. Er könnte mit einem silbergrauen Mountainbike unterwegs sein, ist sehr hager und trägt eine rote Hose und ein grünes Oberteil. Der Schwerpunkt der Suche befindet sich im Raum Klingenmünster und Göcklingen bis hinein in den Bereich Mörzheim.