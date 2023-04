Aufatmen in Annweiler: Eine gesuchte 17-Jährige ist wieder da. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie am Dienstagnachmittag wohlbehalten angetroffen werden. Die junge Frau hatte am 15. März die Wohnung ihrer Eltern verlassen und wurde seither vermisst. Nachdem die Polizei zunächst vergeblich suchte, bat sie öffentlich um Mithilfe – mit Erfolg.