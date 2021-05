„Belustigt“ haben die Mitarbeiter der Landauer Vinothek Par Terre reagiert, als am Freitagabend das Ordnungsamt vor der Tür stand, berichtet Geschäftsführerin Marion Neutmann. Die Ordnungsbehörde fand keine Corona-Party, sondern Mitarbeiter im Arbeitseinsatz. Was läuft bei der Südpark-Institution?

Die Glasfront ist abgeklebt, drinnen brennt Licht. Für einen Anwohner des Landauer Südparks war klar: In der Vinothek Par Terre im Wohnpark am Ebenberg wird eine Corona-Party gefeiert. Er ruft die Polizei, diese verständigt das Ordnungsamt der Stadt. Wie die Stadtverwaltung berichtet, trafen die Ordnungshüter um 18.50 Uhr ein – und stellten fest: In der Vinothek wird nicht gefeiert, sondern gearbeitet.

Geschäftsführerin Marion Neutmann war bereits auf dem Heimweg, als sie von der Kontrolle erfuhr. Die Mitarbeiter seien belustigt gewesen, berichtet sie der RHEINPFALZ. Die Glasflächen seien mit Folien abgeklebt gewesen, damit sie beim Streichen nicht schmutzig werden. Wie man das halt so macht. „Wir machen die Vinothek derzeit wieder flott“, sagt Neutmann. Der Boden wurde gereinigt und eingeölt, es wurde frisch gestrichen, dazu kämen kleinere Aufhübschungsarbeiten – eine Renovierung sei es in dem Sinne nicht. Dazu könne man die Mitarbeiter beschäftigen, gemeinsame Aktionen seien auch gut für das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wie andere Gastronomiebetriebe arbeiten auch wir im Lockdown alles auf, was sonst so liegenbleibt“, berichtet die Geschäftsführerin.

Restaurant wohl nicht vor Terrassen-Saison offen

Das Par Terre komme „soweit gut“ durch den zweiten Lockdown. Die Novemberhilfe sei vollständig da, die Überbrückungshilfe 2 ebenfalls. Zudem generiere man Umsatz über den Online-Shop. Als Mischbetrieb Einzelhandel/Gastronomie können Kunden auch mittwochs zwischen 10 und 16 Uhr vorbestellten Wein im Südpark abholen. Neutmann hofft, dass auch der Außer-Haus-Verkauf von Getränken bald wieder möglich sein könnte.

Im September hat die Vinothek das Restaurant im Gebäude Null41 übernommen. Wann es nebenan aber wirklich losgehen kann, steht wegen der Corona-Schutzmaßnahmen noch immer in den Sternen. „Ich glaube aber nicht, dass wir das Restaurant vor der Terrassen-Saison wieder öffnen können“, schätzt die Geschäftsführerin.

„Wir sind mit vielen Gastronomen im Austausch“, sagt Neutmann. Anderen stehe das Wasser bis zum Hals. Ihr Anliegen: „Unterstützt die Händler und Gastronomen vor Ort. Wenn man das nicht tut, gibt es uns früher oder später nicht mehr.“

