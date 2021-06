Ein Mercedes ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der A65 in Höhe Anschlussstelle Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen beschädigt worden. Wie die Edenkobener Polizei mitteilt, hat ein offenkundig verlorenes Solarpanel Sachschaden an der Spoilerlippe für einen geschätzten Schaden von „500 Euro aufwärts“ gesorgt. Die Polizei sucht nun das Fahrzeug, von dem das Panel heruntergefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.