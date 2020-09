Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein größeres Teil seines Fahrzeugs verloren und damit andere Verkehrsteilnehmer behindert. Der Zwischenfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum. Ein nachfolgender Autofahrer aus dem Raum Karlsruhe konnte dem Plastikteil, das auf der rechten Fahrspur liegen geblieben war, nicht mehr ausweichen. Das Teil verkeilte sich unter dem Auto, sodass dieses nicht mehr weiterfahren konnte und ein Abschleppwagen das Fahrzeug anheben musste. Erst als das Teil entfernt worden war, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Nummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.