Mit Tim Hörner beendet ein Spieler des FSV Offenbach am Saisonende seine Karriere – nach 15 Jahren beim FSVO. Doch im Spiel gegen Speyer verletzt er sich womöglich schwer.

Tragisch: Tim Hörner, Kapitän und quasi eine Legende beim FSV Offenbach, hat sich in seiner eigentlich vorletzten Partie für den FSVO, im Fußball-Landesliga-Duell gegen Speyer, womöglich schwer verletzt. Kurz vor Schluss musste der Mann, der 15 Jahre das Trikot der Offenbacher trug, verletzt runter.

Im temporeichen und spannenden Flutlichtderby trennten sich der Offenbach und der FC Speyer 09 vor 180 Fans mit 1:1 (0:1). Damit können die Südpfälzer nicht mehr den Relegationsplatz erreichen. Nichts wird es mit dem Verbandsliga-Aufstieg.

Alu-Pech auf beiden Seiten

Der Bellheimer Moritz Reuther sorgte per Flachschuss aus 20 Meter für die Pausenführung der Domstädter, Sascha Banspach egalisierte nach einer Stunde per Strafstoß nach einem Handspiel von Reuter.

Beide Seiten hatten nach dem Seitenwechsel Aluminiumpech: FSV-Joker Paul Fitzthum setzte einen Freistoß an den Pfosten, Speyers Laurin Schön hämmerte Sekunden vor Abpfiff die Kugel ans Lattenkreuz.

Aufregung wegen Tim Hörner im Offenbacher Lager

Der Speyerer Übungsleiter Jürgen Grimm, dessen Sohn Marco eine Zeitstrafe wegen Meckerns erhielt, sprach danach von „einem geilen Spiel, in dem wir richtig gut gegen den Ball gearbeitet haben.“ Sein Gegenüber Yanik Wagner meinte: „Wir haben nochmals Vollgas gegeben und alles auf dem Platz gelassen gegen eine bärenstarke gegnerische Offensive. Das Remis geht in Ordnung.“

Doch die Trauer über den verpassten Aufstieg hielt sich im Offenbacher Lager in Grenzen, die Chancen waren schon vorher eher als gering einzuschätzen. Viel mehr ging Fans und Mitspielern das Schicksal von Tim Hörner unter die Haut.

Verdacht auf Bänderverletzung

Der Kapitän musste mit Verdacht auf Bänderverletzung kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Es könnte Hörners finales Spiel im FSV-Dress gewesen sein. Das wäre ganz bitter, denn Hörner beendet nach der Saison seine Karriere.

Mit ihm geht nicht nur einer der besten Innenverteidiger der Südpfalz, mit Hörner verlässt ein absoluter Ehrenmann die lokale Fußballbühne. Bei ihm konnten sich alle auf ein gegebenes Versprechen verlassen, auf dem Platz stand bei ihm stets der Fair-Play-Gedanke im Vordergrund.

Nach der Karriere: Zeit für die Freundin und für das Rennrad

Der 30-Jährige hielt dem Verein 15 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen hinweg die Treue. Er hat sich in Offenbach stets pudelwohl gefühlt, deshalb lukrative Angebote aus höheren Klassen oder Anfragen als Spielertrainer immer abgelehnt.

Im Winter sprang er als Co-Trainer dann doch in die Bresche an der Seite seines Freundes Yanik Wagner, mit dem er viele Jahre in Landau eine Fußballer-WG bildete. Der in Neupotz aufgewachsene Personalmanager eines großen Energieversorgers begründet: „Ich habe in all den Jahren mein ganzes Leben nach dem Fußball ausgerichtet. Mein Urlaub hat sich stets am Vorbereitungs- und Spielplan orientiert.“

Nun soll es nach der Runde damit definitiv vorbei sein. Hörner gab vor dem finalen Spiel seine neuen Pläne, fernab des runden Leders, zu Protokoll: Rennrad fahren, angeln und mehr Zeit mit seiner Partnerin Lena verbringen. Die hatte sogar einmal im Juni 2023 überraschend ihren Schweden-Urlaub abgebrochen, um ihren Tim beim entscheidenden Relegationsspiel gegen die Sportfreunde Bundenthal zu unterstützen. Der FSV gewann 3:0 und stieg in die Verbandsliga auf.