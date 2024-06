Der verletzte Turmfalke, der am 25. Mai in der Fußgängerzone gefunden wurde, ist wieder frei. Zusammen mit einer jungen Waldohreule wurde der verletzte Vogel in einer Station in Schweigen-Rechtenbach gepflegt. Beide sind mittlerweile wohlauf und konnten bei Oberhausen in die Freiheit entlassen werden.