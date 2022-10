Ein Arbeiter hat sich nach einem Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf einer Baustelle in der Landauer Maximilianstraße Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann durch eine Zwischendecke ungefähr vier bis sechs Meter in die Tiefe. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Maximilianstraße wurde während des Einsatzes von Rettungskräften und Feuerwehr durch die Polizei gesperrt. Die Beamten berichten von 150 bis 200 Schaulustigen, von denen einige das Geschehen filmten. Die Polizei hat dieses Verhalten durch direkte Ansprachen unterbunden.