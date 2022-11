Am Sonntag gegen 10 Uhr haben Bürger die Polizei über einen verwundeten Vogel informiert. Dieser wurde laut der Beamten in der Feldflur hinter der Aral-Tankstelle gefunden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen in Mitteleuropa häufig verbreiteten Turmfalken handelte. Das Tier wurde an den Verein Terra Mater nach Lustadt übergeben, der sich um die Heilbehandlung kümmert.