Ein 41-jähriger Waldbronner ist wohl bei einer größeren Schlägerei auf dem Weinfest in Gleiszellen-Gleishorbach verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fehlt von den sieben oder acht Angreifern jede Spur. Der 41-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.