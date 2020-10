Bei der Verlegung der Wasserleitung in der Edenkobener Staatsstraße ist ein Ende der Arbeiten in Sicht. „Nach vielen Schwierigkeiten in der Bauphase war es zuletzt die Entkeimung der Rohre, die mehr Zeit benötigte als geplant“, teilen die Verbandsgemeindewerke mit. Vor der Inbetriebnahme von Rohrleitungen müssen diese bakteriologisch einwandfrei sein. In der Zwischenzeit konnte nicht weitergearbeitet werden. Nach der Freigabe der Leitung, erfolgte in der letzten Woche die Herstellung der Hausanschlüsse in der Staatsstraße. Ab nächster Woche wird dann die Bahnhofstraße gesperrt, um die neue Leitung dort an den Bestand anzuschließen. Diese Arbeiten werden inklusive der nötigen Wiederherstellung der Straße bis 22. Oktober dauern, kündigt die VG-Verwaltung an.