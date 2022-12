Ein 33-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Nußdorf und Frankweiler schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Geländer kollidierte. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt werden, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auf der Dienststelle klagte der Mann über zunehmende Schmerzen. Aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes kam er deshalb zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt, zur Ausleuchtung der Unfallstelle war auch die umliegende Feuerwehr im Einsatz.