Tag für Tag passieren Unfälle im Straßenverkehr. Meistens bleibt es bei Blechschäden. Die Polizei zeigt in ihrem Lagebild Tendenzen auf – und widerlegt ein Klischee.

Viele Autofahrer kennen das Phänomen: Da passt man einmal beim Ausparken oder beim Anrollen auf eine rote Ampel nicht auf und schon ist der Blechschaden da. Ärgerlich ist das sowohl für den Verursacher als auch für den Geschädigten. Obwohl jeder versucht, solche Missgeschicke zu vermeiden, passieren sie regelmäßig auf den Straßen. Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion (PI) Landau, der neben der Stadt die Verbandsgemeinden Landau-Land, Offenbach, Herxheim und Annweiler umfasst – die beiden großen Straßen A65 und B10 gehören nicht dazu –, gibt es statistisch gesehen etwas mehr als acht Verkehrsunfälle täglich.

Zumindest gilt diese Aussage für das Jahr 2025, wie aus dem von der Behörde veröffentlichten Lagebild hervorgeht. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 3063 Unfälle. „Das Unfallgeschehen bewegt sich damit weiterhin auf einem konstant hohen Niveau“, resümiert eine Sprecherin der PI Landau. Immerhin: Gegenüber dem Jahr 2024 gab es 114 oder 3,6 Prozent weniger Unfälle. Auf einen etwas längeren Zeitraum betrachtet, ist allerdings ein minimaler Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2021 bis 2024 passierten im Vorjahr 17 und damit rund 0,6 Prozent mehr Unfälle.

Zwei Menschen sterben bei Unfällen

In fast 90 Prozent der Fälle blieb es bei Blechschäden. 346 Mal gab es allerdings Verletzte, zwei Mal sogar Tote. Diese Werte sind identisch mit dem Mittelwert der Jahre 2021 bis 2024. Der etwas genauere Blick ins Zahlenwerk zeigt eine erfreuliche Tendenz. Während im Zeitraum 2021 bis 2024 im Durchschnitt 64 Personen schwerverletzt wurden, waren es im vergangenen Jahr nur noch 47.

Bemerkenswert ist der relative Rückgang an Autounfällen. Im Zeitraum von 2021 bis 2024 waren noch 82,6 Prozent aller Unfälle solche mit Pkw. Im Jahr 2025 sank dieser Anteil auf 80,7 Prozent. Logischerweise muss es damit bei anderen Verkehrsmitteln eine Zunahme geben.

Deutlich häufiger Unfälle mit E-Scootern

So zum Beispiel bei sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, zu denen unter anderem die mittlerweile vor allem in der Stadt weitverbreiteten Elektroscooter zählen. Mit diesen Gefährten gab es im Vorjahr 14 Unfälle. Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2021 bis 2024 sind das 40 Prozent mehr. Bei zehn der Unfälle verletzten sich die Fahrer, zweimal sogar schwer.

Erfreulich ist die Entwicklung bei Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol. Endeten im Zeitraum 2021 bis 2024 noch durchschnittlich 60 Promillefahrten mit einem Crash, so waren es im Vorjahr nur noch 46. Das entspricht einem Rückgang um gut 23 Prozent.

Junge Fahrer immer seltener in Unfälle verstrickt

Auch ein gängiges Klischee kann durch das Lagebild der PI Landau widerlegt werden. Und zwar, dass junge Fahrer – in der Statistik bedeutet das Fahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren – öfter Unfälle bauen, weil sie unvernünftig schnell und rücksichtslos fahren. Die Realität: Verglichen mit dem Mittelwert von 2021 bis 2024 von 630 Unfällen mit Beteiligung junger Fahrer gab es in 2025 gut 10 Prozent weniger. Einen entgegengesetzten Trend gibt es derweil bei Personen ab 65 Jahren. Dort stieg die Zahl der Unfälle zwischen 2021 bis 2024 und 2025 um gut sieben Prozent von 730 auf 784.