Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag im Westring in Landau ein Verkehrsschild beschädigt und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Unfall zwischen 14 und 17 Uhr in Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Sie können sich unter Telefon 06341 2870 melden.