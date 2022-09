In der Hauptstraße in Kirrweiler hat die Polizei am Freitag ab 7.40 Uhr den Verkehr kontrolliert. In nur einer Stunde wurden laut Bericht sieben Temposünder sanktioniert, die schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren. Der Schnellste fuhr mit 75 km/h durch den Ort. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Bei einer anderen Verkehrskontrolle in Edenkoben, wurden innerhalb einer Stunde ab 14.45 Uhr sechs Autofahrer erwischt. Sie alle hielten sich nicht an das Durchfahrtsverbot auf dem Wirtschaftsweg zwischen Edesheim und Edenkoben. Die Fahrer wurden von der Polizei sanktioniert.