Die Merowingerbrücke wurde abgerissen, im Nordring entstehen ein Radweg und ein neuer Kreisel – die Grünen wollen vom Oberbürgermeister wissen, wie denn die Kommunikation zu den beiden Projekten aussieht. Das teilen die Co-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Lea Saßnowski und Lea Heidbreder, mit. Der Abriss der Brücke am vergangenen Donnerstag und Freitag sei am Mittwoch angekündigt worden, die Umbauten im Nordring am Freitag, 11. Oktober, für den darauf folgenden Montag. Die Grünen wollen wissen, warum der Baustart dann nicht wie angekündigt vollzogen worden ist – und wie die beiden Baumaßnahmen kommuniziert worden sind. Und: „Welche Beteiligung oder Information wurde umgesetzt?“ Zudem wollen sie von Geißler wissen, inwiefern er findet, dass sich die Kommunikation in diesen beiden Fällen im Vergleich zu vorher verbessert habe.

Hintergrund der Anfrage ist, dass der Stadtrat auf Initiative von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) dem Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) die Zuständigkeit für die Mobilität entzogen hat. Geißler hatte dies mit mangelhafter Kommunikation seitens des Grünen begründet, Hartmann hatte daraufhin dem Christdemokraten Wortbruch vorgeworfen.