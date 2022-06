Die Stadtverwaltung wird ein Verkehrskonzept für die Wollmesheimer Höhe erarbeiten, um dort den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Das hatte die SPD gefordert, und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) hat sich auch dazu bereiterklärt. Er bat allerdings um etwas Geduld, da die Wohö nicht das einzige Viertel mit diesem Problem sei. Er riet dazu, die Wiedereröffnung der Prinz-Eugen-Straße in Arzheim nach der Sanierung abzuwarten, weil die Baustelle das Problem vergrößert habe, außerdem die Pläne für den Ausbau der Wollmesheimer Straße. Die Wohö komme nach Südstadt und Wohnpark am Ebenberg an die Reihe.

Die SPD begründete ihren Antrag mit dem starken Durchgangsverkehr vor allem in den Morgen- und Abendstunden, wenn das Viertel als Abkürzung zwischen Wollmesheimer- und Annweiler Straße genutzt werde, um beispielsweise schneller zur B10 zu kommen. Das neue Stadtviertel Landau-Südwest werde das Problem noch verschärfen, so die Befürchtung der SPD. Sie schlägt Einbahnstraßenregelungen und modale Filter vor, die an Kreuzungen das Abbiegen in nur noch eine Richtung erlauben. Damit können Abkürzungen verhindert werden.