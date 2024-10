Die Stadt Landau sei eine der Vorzeigestädte für die Mobilitätswende in ganz Rheinland-Pfalz. Das sagte der Verkehrsexperte Wilko Manz, als Professor Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr an der rheinland-pfälzischen Technischen Universität jüngst in einem Interview mit der RHEINPFALZ. Landau lege Überschallgeschwindigkeit an den Tag – „mit einer allgemeinen und flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in großen Teilen der Innenstadt, mit einer ganz klaren Förderung des Radverkehrs und neuen, innovativen rund-um-die-Uhr-ÖPNV-Angeboten in der Stadt und den angrenzenden Stadtdörfern“, erklärte Manz, der im Kaiserslauterer Teil der Doppel-TU sitzt. In Landau „hatte man in letzter Zeit den Mut zu sagen, wir erlauben uns das Auto aus der Innenstadt ein Stück weit zurückzudrängen“.