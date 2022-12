Verkehrsberuhigung für die Südstadt

Autofahren ist wunderbar – solange man es selbst tut. Die Fortbewegung anderer wird dagegen oft als Last empfunden. So auch in der Südstadt. Der Beigeordnete Lukas Hartmann legt ein Konzept zur Problemlösung vor.

Ulf kann kommen

Die vergangenen Wochen waren für Familie Süß wie eine Achterbahnfahrt – nicht mit Höhen und Tiefen, sondern nur im positiven Sinne. Die Hochstadter haben reichlich Unterstützung erhalten, nachdem sie die Geschichte um ihren Phil öffentlich gemacht haben. Auch ihr Wunsch geht in Erfüllung.

Die letzte Spritze ist gesetzt

Das war’s: Die kommunale Impfstelle in Landau ist geschlossen. Knapp zwei Jahre lang wurde in der Albert-Einstein-Straße gegen Corona geimpft. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit – und sie können ihren Ärger über die Landesregierung nicht verhehlen.

Wer schiebt noch Hüttendienst?

Wer am Wochenende im Pfälzerwald unterwegs ist und in einer Hütte einkehrt, will einen Schoppen trinken oder Bratwurst essen. Ist doch selbstverständlich, dass man hier bewirtet wird – sollte man meinen. Doch es wird immer schwieriger, Personal zu rekrutieren. Aber manche Hütten haben gewiefte Ideen.

Eventhalle: Pistolenschüsse auf Hochzeitsfeier

Über die Begleiterscheinungen der Hochzeitsfeiern in der Schwegenheimer Eventhalle wird viel diskutiert. Betreiber Mehmet Ali Sen erzählt, was es mit den orientalischen Hochzeitsbräuchen auf sich hat, welche Auswüchse er selbst ablehnt und warum er auch Verständnis für die Anwohner hat.