Modaler Filter

In Landau regt sich die Facebook-Community über einen modalen Filter im Bachviertel auf. Was ist dran an der angeblichen Schikane in der Wieslauterstraße?

Bar im Container

Gewerbekunden und Veranstalter können sich in einem umgebauten Überseecontainer an besonderen Flecken bekannt machen. Gebaut hat die mobile Bar ein junger Metallbauer aus Kirrweiler.

Druck machen für Tempo 30

Annweiler will ein durchgängiges Tempolimit in der Stadt und den Ortsteilen. Doch bisher spielt die Straßenbehörde nicht mit. Deswegen setzt die Stadt nun ein Zeichen.

Ein Unternehmen hat den Anfang gemacht

Auf die Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche reagieren die Unternehmen in der Region sehr zurückhaltend. Doch mancherorts ist die Vier-Tage-Woche schon Realität.

Veganes Café eröffnet

Die beiden Betreiberinnen bauen die ehemaligen Minzbrück-Filiale in Kandel selbst um. Ein Fokus soll auf regionalen Zutaten liegen.

Gastronomie-Angebot geändert

Am 27. Mai startet auf der Rheininsel Rappenwört die Badesaison im Rheinstrandbad. Schon seit Ostern hat dort das neue „Milchhäusle“ geöffnet. Auch bei den Bootshäusern änderte sich einiges. Es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten aus dem beliebten Freizeitareal am Rhein.