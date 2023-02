Ein Auffahrunfall an der Ampel an der Einmündung der Max-Planck-Straße zur L509 in Landau hat am frühen Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Polizei mitteilt, war eines der beiden Autos nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil zudem Betriebsstoffe ausgelaufen sind, war auch die Feuerwehr im Einsatz.