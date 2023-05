Ab Mittwoch, 25. Mai, wird in der Alte Bahnhofstraße in Dammheim gearbeitet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dort ein neuer Gehweg angelegt. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Freitag, 23. Juni, dauern, sind die anliegenden Grundstücke nur eingeschränkt anfahrbar. Der Verkehr in der Straße wird in dieser Zeit mit einer Baustellenampel gesteuert. Begonnen werden die Arbeiten ab der bestehenden Gehwegbefestigung in Richtung Ortsausgang. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden entsprechend informiert. Größere Baustellen und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet finden sich immer auch auf dem städtischen Geo-Portal unter https://maps.landau.de im Bereich Mobilität und Verkehr.