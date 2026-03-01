Eigentlich wundert sich keiner mehr: Die Stadt ändert eine Verkehrsführung, informiert aber nicht. Dabei sollte alles besser werden.

Mit großer Verblüffung stellen nicht nur Autofahrer am Montag fest, dass eine Ampel verschwunden ist – und niemand hat die Bürger informiert. Die Stadt Landau verändert die Verkehrsführung gleich mit – und nicht einmal das ist eine Notiz an die Bürger wert. Dabei geht es nicht um irgendeine Seitenstraße.

Die Ampel an der Kreuzung am Landauer Gericht ist mittlerweile modernisiert und wieder aufgebaut – zeitgleich wurde aber die Zufahrt von der nördlichen Moltkestraße am Gericht auf den Marienring gesperrt. Die Ankündigung ist, wie wir aus der Stadtratssitzung lernen, ein über drei Jahre alter Beschluss, der jetzt umgesetzt wurde. Das Bauamt unter der Führung von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) scheint nach all dem Ärger in den vergangenen Jahren um schlechte bis nicht vorhandene Kommunikation rein gar nichts gelernt zu haben.

Kommunikation schlechter als zuvor

Abgerundet wird das kommunikative Desaster dadurch, dass Geißler die Übernahme der Verkehrspolitik von Bürgermeister Lukas Hartmann 2024 mit dessen angeblich schlechter Kommunikation begründet hatte. Geißler hingegen kommuniziert deutlich schlechter.

Wir erinnern uns: Hartmann hatte Infostände vor Ort eingerichtet, Bürger eingeladen, seine Ideen und die Hintergründe von Veränderungen erklärt. Geißler aber wirkt desinteressiert und scheint nicht im Thema zu sein.

Und der Oberbürgermeister unterschätzt die psychologische Wirkung von Veränderungen in der Innenstadt. Denn diese ist nicht nur für die Landauer wichtig, sie ist ein Magnet für die ganze Südpfalz. Angesichts der Debatten, die jede Baustelle, jede Veränderung und jede Einbahnstraße im Herzen der Stadt auslösen, wäre eine kurze Info das Mindeste gewesen. So bleibt wieder nur das Gefühl, die Stadt will einfach keine Autofahrer in ihrer Mitte.