Essingen. Hinsichtlich der Verkehrssituation und der Lärmproblematik an den Bahnschienen im Essinger Ortsteil Dreihof sieht Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) weiterhin Handlungsbedarf.

Dabei stützt sie sich auf die jüngsten Ergebnisse der Verkehrszählungen beziehungsweise Messungen, die die Verbandsgemeinde zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten und Standorten vorgenommen hat.

Im März war der Messort in der Nähe des Kreisel am Golfplatz. Diesen hatten innerhalb einer Woche rund 47.700 Verkehrsteilnehmer passiert. Der „Spitzenreiter“ war mit 107 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Im Mai wurde zwei Wochen lang gezählt, dann in Höhe des Bahnübergangs. Rund 81.700 Fahrzeuge waren in beiden Fahrtrichtungen unterwegs, mehr als die Hälfte von Ihnen schneller als erlaubt, und zwar unabhängig von Verkehrsmittel, also egal ob Zweirad oder Laster.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lehnte die bisherigen Wünsche zu Tempo 30 ab, weil nur an einem Anwesen im Dreihof der Verkehrslärm zu laut ist. Für den Bahnübergang fühlt sich die Deutsche Bahn nicht zuständig und verweist auf den Mieter. Genutzt wird es vom Betreiber der Draisinenbahn, der sich nicht dazu äußern möchte.