Andreas Geers, bis April Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Rheinland-Pfalz, und Erhardt Vortanz, bis April ADFC-Beauftragter für den Radtourismus, kritisieren in einem offenen Brief, dass Lukas Hartmann künftig nicht mehr für den Verkehr in Landau zuständig sein soll. „Wir wissen nicht, was zu dieser Entwicklung geführt hat, denn wir haben Herrn Hartmann als kompetenten und aufgeschlossenen Verkehrsdezernenten kennengelernt“, schreiben die beiden. Die Stadt Landau habe beim ADFC-Fahrradklimatest seit 2020 gute Bewertungen erhalten und sei 2022 als Aufsteiger in ihrer Kategorie ausgezeichnet worden. „Unserer Einschätzung nach ist das ganz wesentlich auf die Arbeit von Herrn Hartmann zurückzuführen.“ Geers und Vortanz befürchten, dass durch die Veränderung der Zuständigkeiten die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Landau gehemmt wird. Überall in Deutschland bahne sich die Verschleppung der notwendigen Verkehrswende an. In Berlin seien viele Radwegprojekte nach dem Regierungswechsel kassiert worden, in Hannover sei die Entwicklung nach dem Bruch der Koalition ausgebremst worden. „Soll sich hier auch Landau einreihen?“, fragen die beiden. „Als größte Interessenvertretung für die Radfahrer in Deutschland möchten wir als Landesverband darum bitten, eine solche Entscheidung besonders gründlich abzuwägen“, schreiben Geers und Vortanz abschließend.