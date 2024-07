Vom 8. bis zum 26. Juli wird der Verkauf von zusätzlichen Säcken zur Entsorgung von Restabfall, Grünschnitt und Papier auf dem Bauhof in der Albert-Einstein-Straße 18 eingestellt. Es gibt die Zusatzsäcke aber weiterhin in den Ortsvorsteherbüros und im Bürgerbüro der Stadt Landau sowie in der Verwaltung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1. Die Säcke für Grünschnitt kosten 2 Euro pro Stück, Restabfallsäcke liegen bei 2,80 Euro, Kunststoffsäcke für Papier sind für 2,50 Euro pro blaue Rolle erhältlich, wobei eine Rolle 12 Säcke enthält. Diese Säcke werden bei der regulären Abfallabholung mitgenommen und sollten gut sichtbar neben den Tonnen platziert werden. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn das reguläre Abfallgefäß einmal nicht ausreicht.