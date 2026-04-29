In Landau laufen die Vorbereitungen auf die Sommerferien: Die Ferienkarte ist erhältlich, im Online-Portal können Programmpunkte bereits vorgemerkt werden.

Wer die Sommerferien in Landau plant, kann dafür ab sofort zur Ferienkarte greifen: Der Verkauf ist gestartet, und für viele Programmpunkte sind schon jetzt Vormerkungen möglich. Die Karte gilt während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 26. Juni bis 7. August. Teilnehmen können alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren.

Zum Angebot gehören Veranstaltungen aus Sport, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur. Freien Eintritt gibt es in den Zoo Landau, das Landauer Freibad, das Reptilium sowie den Wild- und Wanderpark Silz. Die Betreuungsangebote reichen nach Angaben der Stadt von Terminen über wenige Stunden bis hin zu mehrtägigen Formaten. Außerdem sollen im Laufe der Zeit weitere Programmpunkte ergänzt werden. Informationen und Vormerkungen laufen über das Online-Ferienportal unter landau.feripro.de. Die Plätze werden am 1. Juni verlost. Ab 2. Juni ist die Sofortbuchung freier Plätze möglich, teilt die Stadt Landau mit.

Wo es die Karte zu kaufen gibt

„Die Landauer Ferienkarte bietet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot für tolle Sommerferien direkt vor der Haustür“, sagt Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Kinder und Jugendliche können Neues entdecken, kreativ werden und gemeinsam unvergessliche Erlebnisse sammeln.“

Zu kaufen ist die Landauer Ferienkarte für sechs Euro in den Sekretariaten aller Landauer Schulen, in der Tourist-Info der Stadtleben (Marktstraße 50), bei der Jugendförderung Landau (Waffenstraße 5), sowie im Jugendtreff Horst und im Mehrgenerationenhaus (beides am Danziger Platz). Wer Unterstützung bei der Anmeldung braucht oder Fragen hat, kann sich telefonisch unter 06341 135172 oder 06341 135170 sowie per E-Mail an jugendfoerderung@landau.de an die Jugendförderung wenden.