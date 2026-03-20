Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Landau versucht, ein Fahrrad aus einem Kellerabteil in der Trappengasse zu stehlen. Laut Polizei wurde er gegen 16.15 Uhr von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei setzte der Täter Pfefferspray ein, Verletzungen gab es jedoch nicht. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.