Ein Oberotterbacher hat am Montag in der Eichbornstraße mutmaßlich vergiftete Hackfleischbällchen gefunden. Wie die Polizei Bad Bergzabern mitteilt, lagen die Bällchen im Vorgarten des Mannes sowie am Straßenrand aus. Vermutlich sind die Bällchen mit Rattengift versetzt. Die Bad Bergzaberner Polizei bittet um Zeugenhinweise an Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.