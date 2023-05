Diese Schusseligkeit kann unter Umständen ein paar Euro kosten: Zwei 41- und 46-Jährige hatten am Samstagmittag vergessen, wo ihr Auto steht. Sie zeigten gegen 14 Uhr bei der Polizei den Diebstahl ihres Fahrzeugs an, welches sie angeblich am Vortag in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt hatten. Nach intensiver Absuche der umliegenden Straßen fanden Polizeibeamte das Fahrzeug schließlich in der Langstraße – also ziemlich weit entfernt vom angeblichen Abstellort, aber ordnungsgemäß geparkt. Die beiden Personen gaben an, vergessen zu haben, dass sie ihr Fahrzeug dort abgestellt hatten. Die Polizei prüft, ob in diesem Fall der polizeiliche Einsatz in Rechnung gestellt wird.