Gleich zweimal hat sich die Polizei dieser Tage Verfolgungsjagden mit Drogenhintergrund geliefert. Am Donnerstag gegen 20 Uhr sollte ein Autofahrer in der Eisenbahnstraße in Edesheim einer Kontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen des wendenden Streifenwagens gab der Fahrer Gas und fuhr mit überhöhtem Tempo durch das Baugebiet „Am Elfmorgen“, wie die Polizei berichtet. Bei der Verfolgung verließ der Beifahrer das Fahrzeug und flüchtete in die Weinberge. Der Fahrer stoppte kurz darauf den Wagen und konnte kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich bei dem 21-jährigen Mann Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum, den der Fahrer auch für das vergangene Wochenende einräumte. Den geflüchteten Beifahrer schnappte eine Streife in den Weinbergen. Es handelte sich um den Bruder des Fahrers, der auf seiner Flucht noch Betäubungsmittelutensilien wegwarf. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde kassiert.

Am Mittwoch sollten nahe der Landauer Bibliothek drei Personen kontrolliert werden, die bei Erkennen der Polizei ebenfalls flüchteten. Zwei konnte die Polizei zu Fuß einholen. Auf dem Fluchtweg fanden die Beamten im Anschluss kleinere Mengen Betäubungsmittel. Hinsichtlich der Zuordnung der Drogen dauern die Ermittlungen noch an.