Die Polizei hat einen 64-jährigen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis nach einer Verfolgsfahrt auf einem Wirtschaftsweg bei Dörrenbach von der Polizei am Dienstag gegen 15.15 Uhr erwischt. Wie die Beamten berichten, war fiel ihnen der dunkle VW Passat auf dem Wirtschaftsweg auf. Der Mann ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizei und floh über Wirtschafts- und Waldwege ins Dorf. Eine Fußgängerin konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor dem Auto retten. Der Fahrer sei polizeibekannt, berichte diese. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.