Die Polizei hat sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd durch Bad Bergzabern und mehrere umliegende Orte geliefert. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mitteilt, rasten bei einem Einsatz gegen 18.45 Uhr zwei Täter mit dem Auto davon. Das Fahrzeug sei verfolgt und schließlich gestellt worden. Die beiden Flüchtigen seien festgenommen worden. Im Internet kursierende Informationen, die Täter hätten einen Geldautomaten in Bad Bergzabern aufzubrechen versucht und es habe einen zweiten Fluchtwagen gegeben, wurden auf Nachfrage der RHEINPFALZ weder vom Polizeipräsidium Rheinpfalz noch von der Staatsanwaltschaft Landau bestätigt. Laut Pressemitteilung gibt es im Laufe des Tages nähere Informationen zu den Hintergründen der Verfolgungsjagd.