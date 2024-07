Am Donnerstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Landauer Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Streife wollte einen E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, da dieser deutlich schneller als erlaubt unterwegs war. Trotz Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten, zu stoppen, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Bei der Verfolgungsfahrt verstieß der E-Scooter-Fahrer gegen jegliche Verkehrsregel und dürfte dadurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Beamten hätten den Mann nicht dingfest machen können, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage. Schließlich habe man auch eine Fürsorgepflicht und könne jemanden nicht rammen, damit er stoppe. Es gebe aber noch Ermittlungsansätze. Verkehrsteilnehmer, die von dem Mann behindert oder gefährdet worden seien, können sich bei der Polizei per Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 melden.