Gleich mehrere Fahrer gingen der Polizei in den vergangenen Tagen ins Netz, die ohne Führerschein unterwegs waren – und bei diesem Delikt blieb es nicht. Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr sogar zu einer Verfolgungsfahrt im südwestlichen Stadtgebiet von Landau. Was war passiert? Die Beamten wollten einen Roller, auf dem zwei Personen unterwegs waren, kontrollieren, da der Sozius ohne Sicherheitshelm mitfuhr. Nach Erblicken des Streifenwagens flüchteten die beiden auf dem Zweirad in den angrenzenden Goethepark. Am Parkausgang musste die Polizei die Verfolgung abbrechen, wie sie mitteilt. Über das abgelesene Kennzeichen konnte der Fahrer aber ermittelt werden. Ein möglicher Grund der Flucht könnte sein, dass der 16-Jährige nicht über die notwendige Bescheinigung zum Führen des Rollers verfügte, so die Polizei. Verkehrsteilnehmer, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.

Auch in Annweiler waren Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Am Donnerstagnachmittag erwischte die Polizei gleich zwei Männer innerhalb kürzester Zeit. Ein 40- und ein 28-jähriger Mann wurden gegen 15.30 und 16.30 Uhr in der Hahnenbach- und in der Landauer Straße kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Tag darauf ertappte die Polizei am Nachmittag einen 20-jährigen Kleinkraftradfahrer im Bereich der Queichheimer Brücke in Landau, der ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Laut Polizei war das Gefährt zudem weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert. Das auf dem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen war von einem anderen Kleinkraftrad abmontiert. Und darüber hinaus räumte der 20-Jährige auch noch ein, wenige Stunden zuvor Drogen konsumiert zu haben, so die Polizei. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad und das Kennzeichen wurden sichergestellt. Auch diesen Fahrer erwarten nun Strafverfahren.