Was kümmert es das gute Stahlrohr, wenn sich ein Hund an ihm verewigt? Richtig, nichts. Das Rohr bleibt standhaft, also quasi im Felde unbesiegt, wie damals das Heer im Ersten Weltkrieg. Es gibt da die berühmte Dolchstoßlegende, einer ihrer Väter ist Paul von Hindenburg. Sie hat auch zum Ende der Weimarer Republik mit beigetragen. Kurz gefasst: Militärisch habe das Deutsche Reich nicht verloren, die bösen Demokraten sind Schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Eine Weile lang versuchte Hindenburg, den Gefreiten Hitler als Reichskanzler zu verhindern, später war dieser sogar Gast an Hindenburgs Totenbett. Der Namensgeber des gleichnamigen Zeppelins hat Historikern zufolge sogar die demokratische Verfassung hochgehalten, zumindest bis 1930, ab da ging es rapide bergab. Nach dem Reichstagsbrand 1933 hat er unter anderem die Grundrechte aufgehoben. Gut, kleine Fehler macht jeder, aber muss man deshalb auch gleich eine Straße in Landau umbenennen? Ja. „Toter Feldherr, geh' nun ein in Walhall!“ hat Hitler bei der Trauerfeier gerufen. „Und vergiss dein Schild nicht“, möchte man ergänzen.