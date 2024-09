Vor welchen Herausforderungen stehen Landauer Vereine? Wie können sie sich vernetzen? Und wo kann die Stadt Landau das Ehrenamt noch besser unterstützen? Um das herauszufinden, lädt Oberbürgermeister Dominik Geißler gemeinsam mit der städtischen Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler die Vertreter von Landauer Vereinen, sozialen Organisationen und Initiativen am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr zur nächsten Landauer Vereinekonferenz ins Haus am Westbahnhof ein. Sie dient als Forum zur Vorstellung von Initiativen und Projekten, wie die Stadt in ihrer Presseerklärung mitteilt. Der neu gegründete „Verein(t) Südpfalz“ präsentiert die Planungen zum gemeinsamen Stand der Landauer Vereine auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt – und das Projekt „Landau liest ein Buch“ wirbt für das Mitwirken vieler Landauer Vereine und Initiativen beim Lesefest 2025. Um Anmeldung bei der Koordinationsstelle Ehrenamt per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de wird gebeten, Anmeldeschluss ist der 10. September