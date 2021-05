Das Unternehmen Deutsche Glasfaser klopft in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße an die Haustüren und wirbt für schnelle Breitbandanschlüsse. Die Politik unterstützt die Offerte ausdrücklich. Wer einen Vertrag abschließt, kann auch einem Verein in seinem Ort etwas Gutes tun.

Schnelles Internet zählt heute zu den Parametern wettbewerbsfähiger Standorte. Deshalb werben Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt bei ihren Bürgern für die Deutsche Glasfaser. Die nordrhein-westfälische Firma ist in Landau derzeit der einzige Anbieter für den Ausbau der Bandbreiten, im Kreis tritt auch Inexio dafür an.

Bei Vertragsabschluss wechseln die Kunden ihren Anbieter in der Grundversorgung von Telefon und Internet: Weg von Telekom oder 1&1 hin zu Deutsche Glasfaser. Nach zwei Jahren kann sich der Kunde wieder frei entscheiden.

„Vereine sind auf Gelder angewiesen“

Mit einer Vereinsaktion möchte der Netzanbieter zusätzlich auf sich aufmerksam machen. Bis zum 30. Juni können Vereine in den betroffenen Kommunen von einem Vertragsabschluss profitieren. Pro eingereichtem Vertrag mit einer Vereinskarte erhält der gewählte Verein von der Deutschen Glasfaser zehn Euro für die Vereinskasse. „So können Sie nicht nur für sich selbst und die Zukunft Ihrer Gemeinde, sondern auch für Ihr Vereinsleben etwas Gutes tun“, teilt das Unternehmen mit. Gerade in Zeiten von Corona seien die Vereine auf Gelder dringend angewiesen. Der Vertrag kann zusammen mit einer Vereinskarte ausgefüllt und in einem Servicepunkt abgegeben werden. Allerdings gibt es die Prämie nur, wenn bis zum 17. Juli 40 Prozent aller Haushalte in einer Kommune dabei sind.

Wie es beim Infoabend des Unternehmens neulich hieß, können die Vereinskarten auch noch nach Vertragsabschluss ausgefüllt und separat eingereicht werden. Auch Kunden, die einen Vertrag online abgeschlossen haben, können im

Anschluss noch eine Vereinskarte ausfüllen.

Da nicht alle Interessenten für neue Verträge die Online-Infoveranstaltungen besuchen konnten, wird ihnen das Angebot gemacht, bei zwei weiteren Veranstaltungen ganz Ohr zu sein.

„Marktführer in Deutschland“

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser wurde 2020 von den Glasfaserinvestoren EQT und OMERS gegründet. Auch Inexio zählt zur Gruppe. Sie will nach eigenen Angaben sieben Milliarden Euro investieren und deutschlandweit mittelfristig sechs Millionen Glasfaseranschlüsse ausbauen. Die Deutsche Glasfaser ist als Anbieter der Technik bis zum Hausanschluss nach eigenen Angaben mit den meisten Vertragskunden marktführend in Deutschland.

Info

Für Dienstag, 18. Mai, und für Mittwoch, 19. Mai, jeweils um 19 Uhr, sind Informationsabende für die Gemeinden Maikammer und Steinfeld terminiert. Die Informationen zu Ausbau, Technik und Tarifen gelten auch für alle anderen Gemeinden. Die Zugänge: am 18. Mai unter https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/94306366933 und am 19. Mai unter https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/93869921754.

Servicepunkte gibt es in Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 3, montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, sowie samstags von 10 bis 15 Uhr, und in Ranschbach, Weinstraße 50, montags und freitags von 11 bis 19 Uhr.