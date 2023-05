Die Sporthallen im Landkreis Südliche Weinstraße dürfen neuerdings auch in den Ferien werktags zu Vereinszwecken genutzt werden. Darüber informierte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) in der jüngsten Sitzung des Sportstättenbeirats. Die Regelung gilt bis zum 31. Oktober, betrifft demnach also noch die Pfingst-, Sommer- und Herbstferien. Die Belegung wird weiterhin von den bisherigen Ansprechpartnern bei den jeweiligen Verbandsgemeinden gesteuert. Zu beachten sei, dass Grundreinigungen, Wartungen und Reparaturen während der Ferien Vorrang vor einer Vereinsnutzung haben. Die übliche Reinigung pausiert während der Ferien, sodass Vereine, die auch in den Ferien die Hallen nutzen wollen, diesen selbst zu organisieren haben. Aufkommende Schäden sind wie gewohnt über Schadensmeldebögen zu dokumentieren, die in jeder Sporthalle ausliegen.