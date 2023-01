Ein Lasercutter, das wär’s doch. Gesagt, getan. Der Makerspace Landau hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um sich im Frühjahr dieses Gerät anschaffen zu können. Der eröffnet den Tüftlern ganz neue Möglichkeiten.

Der Makerspace Landau, beziehungsweise das Zentrum für Technikkultur (ZTL) in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau ist ein offener Ort für kreative Freiräume. Gemeinsam wird hier mit großer Freude experimentiert, getüftelt, und es werden Erfahrungen ausgetauscht. Mit einem Lasercutter möchte der gemeinnützige Verein viele MINT-, Kreativ- und Bildungsprojekte ausbauen. Die Macher hoffen, dass bis 12. März 14.000 Euro über eine Crowdfunding-Kampagne eingesammelt werden, teilt Markus Dotterweich mit.

Er erläutert auch, was das Besondere an einem professionellen Lasercutter ist. „Er erweitert die Spielräume zur Verwirklichung kreativer Projektideen enorm. Holz, Metall, Kunststoff, Kork, Papier, Karton, Leder, Gummi, Stoff, Glas, Stein und sogar Knochen, Gebäck, Obst oder Gemüse können geschnitten oder mit filigranen Mustern versehen werden.“ So würden einzigartige Bauteile, Objekte und Kunstwerke geschaffen.

Unterhaltung ist kostspielig

Der Lasercutter soll für öffentliche Workshops, auch den Partnerschulen des ZTL und den Mitgliedern zur Verfügung stehen. Und es sollen gemeinnützige Projekte in der Südpfalz unterstützt werden. Geräte und Maschinen sind jedoch auch teuer und kostspielig in der Unterhaltung, unterstreicht Dotterweich. Als junger und stark wachsender Verein könne das ZTL die laufenden Kosten gut stemmen. Bei der Beschaffung von neuen Maschinen und Geräten aber stoße er schnell an seine Grenzen.

Die Sammlung für den Lasercutter läuft über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“, die von mehreren regionalen und verbundenen Genossenschaftsbanken betrieben wird. So gibt die VR-Bank Südpfalz für jeden Spendeneingang ab 10 Euro noch einmal 10 Euro dazu. Eine Vielzahl von Menschen kann mit dieser Art der Schwarmfinanzierung ein Projekt realisieren, das anders nicht möglich wäre, verweist Dotterweich auf die Vorteile der Aktion.

Gelaserte Geschenke

Als zusätzlichen Anreiz verspricht der Verein zu jeder Spende ein Dankeschön, wenn gewünscht. Je nach Spendensumme handelt es sich um gelaserte Geschenke bis hin zu persönlich betreuten Projekten am Lasercutter. Eine Ausschüttung gibt es jedoch nur, wenn mindestens die vollständige Finanzierungssumme erreicht wird. Ansonsten gehen die Spenden wieder zurück.

Das Zentrum für Technikkultur Landau ist ein junger gemeinnütziger Verein zur Förderung der Bildung, Technik und des nachhaltigen Wirtschaftens. Auf einer Fläche von 200 Quadratmeter bietet er in einer offenen Werkstatt verschiedene Aktivitäten und Projekte rund um Elektronik, Holz, Textil und 3D-Druck an. Der Verein sieht sich in der Verantwortung, gemeinsame Zukunftsräume zu schaffen. Schon der Name steht für Technik, Handwerk und Kunst. Die Mitglieder möchten die Technologie demokratischer machen.

Markus Dotterweich hatte im Spätjahr 2022 mit einer Kleinkunstbox auf seinem Grundstück in der Paul-Münch-Straße und einem Tardis-Bücherschrank gleich daneben auf sich aufmerksam gemacht. In die ausgestanzte Box werden kleine Kunstwerke hineingelegt und andere herausgenommen, häufig zum Beispiel bemalte Steine. Beides ist Teil der Free Little Art Gallery. In diesen Kisten bieten Künstler kleine Arbeiten zum Tausch an und „befreien“ sie gewissermaßen vom Kunstmarkt.

Spenden

https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/ztl

Info

Der Verein ist am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 15 Uhr mit einem Infostand auf dem Rathausplatz vertreten, sofern es nicht regnet.

https://ztl.space/