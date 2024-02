Der Verein „Ursam Natur- und Lebenspfade“ startet mit der Mitmach-Landwirtschaft in Landau. Wer Lust hat, mit anzupacken, kann sich für eine Ackerparzelle bewerben.

„Die Biodiversitätskrise zu bewältigen, erfordert einen gesellschaftlichen Wandel und aktives Handeln“, so die Vereinsvorsitzende Ursula Abel-Baur in einer Mitteilung. Der Bezug zu den natürlichen Lebensgrundlagen müsse neu gefunden und in den komplexen Lebensalltag integriert werden. Dazu macht der Verein nun ein neues Angebot.

Ruhe und Entspannung

Gesucht werden „Acker-Pioniere“, die sich auf 30 Quadratmetern zwischen Landau und Godramstein mit fachkundiger Unterstützung ausprobieren und teilversorgen wollen. Nicht „bio“, aber naturnahes Wirtschaften ist dabei angesagt – mit allen klimatischen Herausforderungen. Der Verein wirbt noch mit einem anderen Argument für Mitstreiter und Mitstreiterinnen: „Gleichzeitig bietet diese überschaubare Form der körperlichen, sinnhaften Betätigung eine wunderschöne Möglichkeit, zur Ruhe und Entspannung zu kommen.“ Das Angebot startet im Frühjahr mit bereits acht vorbereiteten Ackerparzellen, die bepflanzt, gepflegt und geerntet werden wollen. Als „Starterkid“ bietet Ursam das erste Saatgut, einige Handwerkzeuge und verschiedene Gartenstunden auf dem Acker an.

Wo Lebensmittel wachsen

Ursam sieht sich bei der Mitmach-Landwirtschaft zunehmend in einer wichtigen Rolle, da sich die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft nicht mehr nur in der traditionell intensiven Landwirtschaft erschöpfen kann, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Seit 2019 hat sich der Verein nach Angaben auf seiner Homepage zum Ziel gesetzt, umweltverträgliche Lebenskonzepte in Bezug auf Kreislaufwirtschaft umzusetzen, um bei den anstehenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen tragfähige Lösung zu entwickeln. Dort heißt es: „Wir sind demokratisch ,allparteilich’ und politisch und konfessionell unabhängig.

Info

Wer an einer Parzelle interessiert ist, findet auf der Homepage www.ursam-training.com weitere Informationen. Das Ausfüllen des Anmeldeformular ist unverbindlich. Die Parzelle kostet pro Ackerjahr 200 Euro.

Eine Info-Veranstaltung ist am Samstag, 17. Februar, 10 bis 11 Uhr auf dem Acker. Um Anmeldung zur Veranstaltung wird gebeten.