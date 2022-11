Der Regionalverband Südpfalz des Vereins Stadtbild Deutschland hat sich mit einer Petition für die Weiterentwicklung der ehemaligen Volksbank an der Ecke Martin-Luther-/Marktstraße eingesetzt. Nun geht der Verein einen Schritt weiter.

Er bittet Bürger, die Erinnerungen, Fotos, Anekdoten und Geschichten im engen Zusammenhang mit den Häusern Martin-Luther-Straße 2 und Marktstraße 95 stehen, dem Verein zu schicken. Er möchte sie ans Licht bringen und dokumentieren, wie Leiter Mario Albers mitteilt.

Der Vereine habe wohlwollend und aufmerksam die Ankündigungen des zukünftigen Oberbürgermeisters Dominik Geißler vom Sommer aufgenommen, es werde in den nächsten Monaten bei der Frage der Fertigstellung der beiden Häuser Martin-Luther-Straße 2 und Marktstraße 95 zu Fortschritten kommen. Geißler hatte mitgeteilt, man sei in intensiven Gesprächen mit den Eigentümern.

Mit Ständen in der Innenstadt hat der Verein Stadtbild auf sein Anliegen aufmerksam gemacht. Foto: Albers

1100 Unterschriften

Die vom Verband im Mai gestartete Petition für die Fertigstellung der beiden Häuser haben 1100 Landauer unterstützt, informiert Albers. „Während der Unterschriftensammlung in der Fußgängerzone waren wir anfangs tatsächlich etwas verwundert, über die große Anteilnahme. Dann haben wir verstanden, dass die besagten Häuser für viele Landauer einen wichtigen Teil ihrer eigenen Geschichte darstellen. Wir bekamen viele Anekdoten, kuriose Erinnerungen, ja sogar Liebesgeschichten im Zusammenhang mit den Häusern zu hören.“

Alle Unterzeichner hätten die große Hoffnung ausgedrückt, nun möge sich doch endlich etwas bewegen, damit es gelinge, diesen Teil der eigenen und damit auch der Landauer Geschichte in seiner ursprünglichen, baulichen Gestalt wiederherzustellen und für die Zukunft zu bewahren. Um die Verhandlungen über die Fertigstellung der Ruinen zu begleiten und positiv zu unterstützen, möchte Stadtbild die Erinnerung vieler Landauer bündeln und später in einer Ausstellung zeigen.

Info

Texte und Dokumente können geschickt werden per Mail an suedpfalz@stadtbild-deutschland.org oder per Post an Stadtbild Deutschland, RV Südpfalz, Vogesenstraße 110, 76829 Landau.