Der „Verein Senioren Treff und Freunde“ konnte im Dezember 2023 sein 18-jähriges Bestehen begehen. Es gab jedoch keine Feier. Denn finanziell geht es dem Verein nicht gut, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach sind die einzigen Einnahmequelle des Vereins Spenden - und diese stagnieren. Beiträge werden nicht erhoben. Trotz großer Schwierigkeiten ist ein Jahresprogramm für 2024 aufgestellt worden. Es gibt unter anderem gemeinsame fröhliche Nachmittage und Angebote zur Betreuung alter und pflegebedürftiger Menschen. Der Verein sei gegründet worden, um alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen, Gemeinschaft und Freundschaft zu pflegen, heißt es weiter.

Info

Das komplette Jahresprogramm kann unter deppert-edwin@web.de angefordert werden. Der Verein freut sich über Spenden: DE76548625000001805479, BIC: GENODE61SUW.