Über 800 Stimmen konnte der Herxheimer Verein Schüler für Tiere beim Vereinswettbewerb der Thüga Energie auf sich vereinen. Er belegt damit den ersten Platz und freut sich über 2000 Euro. Das Preisgeld soll unter anderen an den Lebenshof Tili in Bellheim fließen, der über 100 Tieren ein Zuhause bietet. Die Schüler waren von Anfang an bei der Planung dabei und unterstützen vor Ort beim Füttern und Ausmisten, wie Vereinsvorsitzende Sabine Luppert berichtet. Der Verein hatte kurz zuvor bereits weitere Preise gewonnen wie den zweiten Platz im Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich „Freie Jugendarbeit“ der Landeszentrale für politische Bildung, den dritten Platz „Schul- und Jugendclub-Gärten“ und den vierten Platz „Zeig es auf deine Artenvielfalt“ vom Bundesumweltministerium.