Der Verein Dorfläwe Heuchelheim-Klingen fordert, dass in den Durchfahrtstraßen der Doppelgemeinde Heuchelheim-Klingen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 eingeführt wird. Die Gründe dafür sind nach Einschätzung von „Dorfläwe“ fehlende oder zu schmale Bürgersteige, ein teilweise unübersichtlicher Straßenverlauf und auch eine hohe Lärmbelastung. Der Verein informiert am Donnerstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr im ehemaligen Raiffeisengebäude in der Raiffeisenstraße 11 in Heuchelheim über die Bemühungen für eine größere Verkehrssicherheit. Zu der Veranstaltung sind alle Bürger herzlich eingeladen, heißt es in der Mitteilung abschließend.