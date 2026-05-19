Die Wernersbergerin Anna-Maria (genannt Annemarie) Heller ist mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet worden.

Wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) mitteilt, wurde die Medaille mit Urkunde in einer Feierstunde durch SGD-Süd-Präsident Johannes Kopf an die Geehrte übergeben. Begründet wird die Ehrung, die noch vom am Montag aus dem Amt geschiedenen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer verliehen wurde, mit dem „jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagement zum Wohle der Gemeinschaft“.

In seiner Laudatio hob Kopf die besonderen Verdienste der Geehrten hervor: „Annemarie Heller steht seit Jahrzehnten für gelebte Solidarität und bürgerschaftliches Engagement. Mit großem persönlichen Einsatz und Herzblut hat sie das soziale Miteinander in der Region nachhaltig geprägt.“

Ein besonderer Schwerpunkt ihres ehrenamtlichen Wirkens lag über viele Jahre in der Leitung der Katholischen Öffentlichen Bücherei Wernersberg, heißt es in der Mitteilung der SGD Süd. Heller habe das Angebot grundlegend modernisiert, die Bücherei neu strukturiert und durch den Umzug der Bücherei in die Räumlichkeiten der Grundschule deren Fortbestand gesichert. Die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, die Bücherei auch in den Pausenzeiten zu nutzen, führte zu einem deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen.

Die Diplom-Sozialarbeiterin Annemarie Heller engagierte sich außerdem im sozialen Bereich, insbesondere für die Tafel Bad Bergzabern, deren Gründung sie 2004 initiierte. Sie war unter anderem Referentin für soziale Bildung beim Bischöflichen Jugendamt Speyer, leitete seit 1976 das Caritas-Zentrum St. Ingbert und war später im Wohnheim für geistig behinderte Männer im St. Paulusstift in Völkersweiler tätig. 1988 baute sie in Bad Bergzabern eine Beratungsstelle des Caritasverbandes Speyer auf, einschließlich einer Kleiderkammer und eines Frauen-Cafés für Frauen in schwierigen Lebenslagen.