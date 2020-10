Der Bezirk Pfalz der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst für den 14. Oktober zum ganztägigen Warnstreik auf. Streikveranstaltungen gibt es auch in Bad Bergzabern. Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Die Verhandlungen werden am 22./23. Oktober in Potsdam fortgesetzt. In Bad Bergzabern ist am Mittwoch eine Stern-Demo mit drei Startpunkten ab 9.45 Uhr geplant. Die Aufstellung ist ab 8.30 Uhr: für das Elektronikzentrum der Bundeswehr in der Kapeller Straße 28; für das Pfalzklinikum und das Krankenhaus an der Kreuzung Liebfrauenweg/Zeppelinstraße und für alle weiteren am Parkplatz Schul-/Sportzentrum.