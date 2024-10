Die Polizei bittet um Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug, das im Ortsbereich von Altdorf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesichtet worden ist. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Insassen eines silbernen VW Golf dabei beobachtet, wie sie langsam in den Straßen umherfuhren und mit Taschenlampen in verschiedene Höfe leuchteten. Die Polizei sucht Zeugen, die sich das Kennzeichen notieren konnten oder weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Grundsätzlich rät die Polizei dazu, insbesondere zur Nachtzeit auf Fremde in den Wohngebieten oder gar auf dem Nachbargrundstück zu achten und die Beamten umgehend unter der Notrufnummer 110 zu informieren.