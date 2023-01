Eine verdächtige Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Siebeldingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, soll sie gegen 1.30 Uhr in der Queichstraße an mehreren Hoftoren geprüft haben, ob diese abgeschlossen sind. Eine Streife konnte die Gesuchte vor Ort nicht mehr antreffen. Die Frau ist laut Beschreibungen relativ groß, hat dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke, einen weißen Schal, eine Umhängetasche sowie eine Mütze. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.